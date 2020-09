Brocchi: "Milan? Non era il momento giusto. Ho un solo rammarico..."

Intervistato dal Corriere dello Sport, Cristian Brocchi, ex allenatore rossonero e attuale tecnico del Monza, è tornato a parlare della sua breve esperienza sulla panchina del Milan. Ecco le sue parole: "Rimpianti? Ho un solo rammarico, in realtà. Il fatto che quel Milan fosse in fase di transizione societaria, a breve ci sarebbe stato il cambio di proprietà che non mi ha permesso di restare più a lungo. Altrimenti avrei ricominciato la stagione a luglio, lavorando in maniera diversa. Quei due mesi sono stati una parentesi breve ma che mi porterò dentro. Non è assolutamente un'esperienza andata male. Lo considero un passaggio della mia carriera. Si vede che non era il momento giusto".