Brocchi sul Milan: "Quando girano Theo e Leao cambia marcia. Rafa? Lo farei giocare solo se fosse almeno al 90%"

© foto di Claudia Marrone

Cristian Brocchi, ex giocatore rossonero, ha parlato così a Sky dell'euroderby di questa sera: "Quello del 2003 era il primo euroderby, c'era una tensione incredibile. Oggi sono fiero di aver giocato quella partita, non è facile giocarla, c'è una tensione pazzesca ed è normale che non sia stata una bella partita. Spero che questo derby sia bello per tutti gli appassionati di calcio che possa dare lustro anche al calcio italiano. Nel Milan, quando girano Theo e Leao, la squadra cambia marcia, ma è fondamentale anche il lavoro di Tonali, Bennacer e Krunic. L'nter ha pù individualità e una rosa più completa, questo può essere un valore aggiunto sui 180'.

Le squadre devono pensare solo ad oggi e non al ritorno. Leao? Se ci fossero dei rischi sarebbe controproducente per tutti. Un Leao al 50% ti dà meno di un altro giocatore che è al 100%. Io lo farei giocare solo se fosse almeno al 90%, altrimenti no".