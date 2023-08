Buon compleanno a Bakayoko! Tiemouè compie 29 anni

Oggi il Milan festeggia il compleanno di un suo ex giocatore, Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese ha giocato in due momenti distinti in rossonero, facendo meglio sicuramente nella prima occasione. La prima esperienza, in prestito dal Chelsea nella stagione 2018/2019, fu positiva; la seconda, nelle ultime due stagioni sempre in prestito dal Chelsea, ha visto un po' più di alti e bassi. In totale Bakayoko ha vestito la maglia rossonera per 63 volte, segnando un gol in un derby di campionato. Tanti auguri Baka!