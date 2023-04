Buon compleanno extraterrestre: tanti auguri a Kakà!

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di grande festa, quasi di Natale per molti tifosi rossoneri. Oggi, infatti, si festeggia il compleanno di Ricardo Iseczon dos Santos Leite, più noto a tutti come Kakà. Il fuoriclasse brasiliano, l'ultimo giocatore rossonero a vincere il Pallone d'Oro, compie oggi 41 anni. Nato a Gama nel 1982, Kakà approda in rossonero nella stagione 2003/2004 dove è un fulmine a ciel sereno e guida subito i rossoneri alla vittoria dello scudetto. Il suo percorso avrà il suo apice con la conquista della Champions League nel 2007, vinta da assoluto protagonista e trascinatore dopo la delusione di due anni prima a Istanbul. Alla fine della stagione 2008/2009 l'addio sofferto destinazione Real Madrid e poi il ritorno per un'ultima annata nel 2013/2014. In totale Kakà ha collezionato in rossonero 307 partite condite da ben 104 reti. Oltre allo scudetto e alla Champions, il brasiliano ha contribuito a: 1 Supercoppa Europea, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club. Tutta la redazione di MilanNews.it augura un buon compleanno a Ricky Kakà!