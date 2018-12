Un ex rossonero potrebbe finire in Sardegna, al Cagliari. Si tratta di Valter Birsa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club sardo avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Chievo, ex Milan, per sostituire l'infortunato Castro. Lo sloveno rispecchia l'identikit richiesto dai rossoblu, un centrocampista esperto e di qualità.