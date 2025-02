Calabria torna sul Milan: "E' stato un sogno, farà sempre parte della mia vita"

Davide Calabria, ex capitano del Milan oggi nuovo rinforzo del Bologna nell'ultima finestra di mercato, ha parlato così ai microfoni di Lega Serie A.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni sulla sua avventura insieme al Milan:

"È stata una bellissima parte che ha fatto parte della mia vita e sempre lo farà. Sono grato e onorato d'aver fatto parte del Milan per così tanti anni.

Rassegnato? No, non è la parola giusta, userei soddisfatto. Partire da tifosi, entrare nel settore giovanile rossonero, poi in Prima Squadra e poi diventare capitano vincendo trofei è stato il coronamento di un sogno di un ragazzino che sognava di fare tutto ciò e ce l'ha fatta. E' stato sempre motivo di grande orgoglio ma anche di responsabilità in campo e fuori, perché ci sono dei doveri di cui magari non si è a conoscenza a livello esterno".

La Lega Serie A ha comunicato gli orari della partite della 27^, 28^ e 29^ giornata di campionato:

27^ GIORNATA

28/02/2025 Venerdì 20.45 Fiorentina-Lecce DAZN

01/03/2025 Sabato 15.00 Atalanta-Venezia DAZN

01/03/2025 Sabato 18.00 Napoli-Inter DAZN

01/03/2025 Sabato 20.45 Udinese-Parma DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 12.30 Monza-Torino DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Cagliari DAZN

02/03/2025 Domenica 15.00 Genoa-Empoli DAZN

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma-Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan-Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus-Hellas Verona DAZN/SKY

28^ GIORNATA

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY

29^ GIORNATA

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce DAZN/SKY

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY 1

6/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN