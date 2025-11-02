Calamai su Pioli: "Oggi rischia il posto se non batte il Lecce"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del destino crudele che spetterebbe all'ex Milan Stefano Pioli nel momento in cui la Fiorentina non riuscisse a vincere neanche oggi contro il Lecce:

"Chiudo con il caos Fiorentina. Oggi Pioli rischia il posto se non batte il Lecce. In quella che è una sfida delicata in chiave salvezza. Intanto si è dimesso Pradè che aveva da tempo chiuso il suo percorso a Firenze. Il presidente Commisso è già alla ricerca di un possibile sostituto. Alla piazza piacerebbe molto Giuntoli. Idea che condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca. Giuntoli. Idea che condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca. Giuntoli ha una voglia natta di rivincita dopo l’amara esperienza alla Juve. Sarebbe da prendere al volo. Ci pensi il presidente Commisso".