Calciomercato: il Genoa prova lo scatto decisivo per Pietro Pellegri

Il Genoa prova a fare lo scatto decisivo per riportare in rossoblù Pietro Pellegri. L'attaccante può lasciare il Torino in questa sessione di mercato invernale a patto che arrivi un nuovo centravanti alla corte di Ivan Juric, col croato che è stato chiaro al riguardo con società e presidente.

Il club ligure da tempo è alla ricerca di un giocatore che possa dare il cambio e all'occorrenza sostituire Mateo Retegui come terminale offensivo della squadra e quello di Pellegri è sembrato fin da subito uno dei nomi più caldi. Sul giocatore, che eventualmente potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto, ci sono anche gli occhi di Empoli e Frosinone.