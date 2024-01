Calhanoglu fischiato a Ryadh durante la Supercoppa: ecco perché

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:48 Gli ex

Ieri sera si è giocata la seconda semifinale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Nel corso della sfida tra Inter e Lazio si sono sentiti distintamente alcuni fischi piovuti da una piccola parte di tifosi all'indirizzo di Hakan Calhanoglu, nerazzurro ed ex giocatore del Milan. In particolare quando il calciatore turco batteva i calci d'angolo o quando si è incaricato del rigore.

Alcuni hanno fatto riferimento a un gruppo di tifosi locali che simpatizzano per il Milan, ma la versione più accreditata è di carattere politico. Infatti a fine 2023 si doveva disputare la Supercoppa Turca tra Fenerbahce e Galatasaray, proprio nello stadio dell'Al-Nassr dove si è giocato ieri. Ma la decisione delle autorità locali di limitare i simboli patriottici, su tutti le effigi di Mustafa Kemal Ataturk, il fondatore della Repubblica turca, ha portato le due squadre a ritirarsi dall'evento a pochi minuti dalla sua disputa. Per questo motivo i fischi all'indirizzo di Calhanoglu, di nazionalità turca.