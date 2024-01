Calhanoglu sfida i tifosi del Milan: "Dicono che ho fatto male ad andare all'Inter visto lo scudetto 2022? Con pazienza si vedrà"

L'ex centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Tra i tanti temi toccati, ancora una volta, il turco si è soffermato sul suo passaggio da una sponda all'altra di Milano. Prima Calhanoglu ha affermato le ragioni per cui è andato via dal Milan: "Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui".

Poi Calhanoglu ha lanciato una specie di sfida ai tifosi del Milan: "I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà"