Caos scommesse, Tuttosport: "Il Milan non rischia nulla"

La giornata di ieri è stata quella della deposizione di Sandro Tonali alla Procura di Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina: "Il Milan non rischia nulla". Questo stando alle indiscrezioni sulla testimonianza dell'ex centrocampista rossonero: avrebbe ammesso di aver giocato su rossoneri e anche sul Brescia ma sempre come vittoriose o quando non presente in campo. Tonali, che va verso un anno di squalifica con patteggiamento, si è giocato così la possibilità di partecipare all'Europeo 2024, nel caso in cui l'Italia si dovesse qualificare.