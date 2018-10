Capello: "Baggio aveva qualcosa in più di tutti per dribbling, fantasia e velocità"

Intervistato da FilGoal.com, Fabio Capello ha parlato dei tre attaccanti più forti allenati in carriera: “Tre grandissimi giocatori. Il giocatore che aveva qualcosa di più lo spiego in attimo. Del Piero aveva capacità balistiche, Totti una visione di gioco unica e capacità balistiche ma Baggio aveva qualcosa in più di tutti i quanti, una fantasia, una velocità, un dribbling. Quindi lo metto per primo, poi a pari merito Totti e Del Piero”