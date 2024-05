Capello duro contro De Zerbi: "Cos'ha vinto in carriera? Non capisco perchè sia il più sponsorizzato di tutti quanti"

Tra i nomi che si fanno quando si parla del futuro allenatore del Milan c'è anche quello di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton. Fabio Capello, ex rossonero, presente negli studi di Sky ha confermato ancora una volta di non avere un'altissima opinione dell'ex Sassuolo: "Ma cosa ha vinto e fatto De Zerbi in carriera? Quest’anno è decimo, nono, undicesimo... - riporta goal.com -. Non capisco perché se ne parli così tanto come uno dei top allenatori e sia il più sponsorizzato di tutti quanti”.

Qualche settimana fa, in occasione di Roma-Brighton in Europa League, Capello aveva dichiarato su De Rossi e De Zerbi: "Daniele non parla soltanto di schemi - diceva alla Gazzetta -. E senz’altro non ha la presunzione di De Zerbi, che l’altra sera ha giocato uomo contro uomo con Lukaku. De Rossi è umile, bravo e attentissimo nella comunicazione. E i giocatori, che leggono e ascoltano tutto tra giornali, telefonini, televisione e radio, si sono convinti di essere forti".