Capello e il nuovo ruolo di Ibra: "Dovrà impegnarsi, studiare, capire, imparare cosa dover fare"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: "Cosa serve per affermarsi nel nuovo ruolo? Tutto. Ricordo che Berlusconi mi fece frequentare corsi di management, di psicologia e altro ancora: non smetterò mai di ringraziarlo per questo, sono stati tutti momenti importanti di formazione. Zlatan non ha più il pallone tra i piedi, deve imparare a incidere in altro modo e per questo ci vorrà tempo anche per lui, una sorta di periodo di apprendistato. Ma Ibra stesso dovrà impegnarsi, studiare, capire, imparare cosa dover fare. Tra far parte di uno spogliatoio e non farne parte ma avere comunque voce in capitolo c’è una grande differenza e Ibra, ripeto, dovrà essere intelligente nel gestire il nuovo ruolo".

In merito alle nuove responsabilità dello svedese, Capello ha spiegato: "Delle responsabilità, per fortuna, non ha mai avuto paura. Certo se parteciperà a scelte tecniche a livello dirigenziale potrà finire anche lui tra gli 'imputati' insieme al club. Ma per prima cosa occorre chiarire i rapporti con l’allenatore, e soprattutto come Ibrahimovic si inserirà nella relazione tra Pioli e la squadra".