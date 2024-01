Capello esalta Leao: "E' uno dei pochi giocatori per cui vale la pena vedere le partite. Normale pretendere tanto da lui"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Rafael Leao: "Sono da sempre un suo sponsor, Rafa è uno dei pochi giocatori per cui vale la pena vedere le partite, mostra qualcosa di diverso. Il gol in Coppa Italia gli è servito per ritrovare fiducia in se stesso. E’ normale pretendere tanto da lui, ci aveva abituato a saltare l’avversario: su dieci volte che tentava l’uno contro uno, succedeva che in sette, otto occasioni ne uscisse vincitore. Non credo che i terzini siano diventati tutti fortissimi e capaci di fermarlo, è Leao che deve ritrovare se stesso e il gol può averlo aiutato".

Crede debba essere più presente nel gioco di squadra? Capello ha risposto così a questa domanda: "Gli si può chiedere di più a livello di partecipazione alla fase difensiva ma è più importante che ritrovi dribbling e gol. Mi interessa dia qualcosa in più in quello che sa fare e che fino a poco tempo fa gli riusciva naturalmente. E non è che uno come Savicevic avesse tutta quella rabbia nell’andare a riprendersi il pallone quando lo perdeva…".