© foto di Federico De Luca

Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Fabio Capello, ex tecnico rossonero, su Sandro Tonali: "Avrebbe avuto spazio anche nel grande Milan. Personalità, forza e qualità, è intelligente in campo. È molto forte a livello difensivo, e altrettanto nel dar palla in avanti: vede il gioco, e muove la palla con velocità".