Capello: "Icardi vs Higuain? Mi piacciono entrambi, il Pipita si muove meglio. Suso difficile da marcare"

"Io ho allenato Higuain da giovane e aveva già una grande capacità di calciare in porta. E' migliorato molto nel giocare con la squadra, in questo gli è servito giocare in Europa. Ed è sempre stato un bravissimo ragazzo. Il derby dipenderà molto da chi gioca con i due centravanti. Suso mi sembra difficile da marcare anche per l'Inter, che dovrà raddoppiarlo. Icardi potrà creare qualche problema difensivo al Milan. A me piacciono molto entrambi. Sono da sempre un fan di Icardi, è il classico giocatore da area di rigore, che ‘sente’ il gol e sa muoversi. Higuain si muove meglio in generale, ma i difensori dell'Inter sono però più preparati": è questo il pensiero di Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ai microfoni di RadioUno durante la trasmissione "Radio Anch'io Sport" in merito alla sfida di domenica tra Icardi ed Higuain nel derby.