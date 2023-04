Capello: "Il Milan dipende da Theo e Leao, Napoli più debole senza Osimhen"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così a Sky prima di Milan-Napoli: "E' un'altra partita rispetto a quella in campionato. C'è un'altra tensione. Vedo il Napoli con qualche problema senza Osimhen che è un giocatore che tiene in allerta tutta la difesa avversaria. Senza di lui il Napoli è più debole. Ora il pronostico è 50 e 50. Il Milan dipende da Theo e Leao, che possono mettere in difficoltà Di Lorenzo. Come tutte le partite però si deciderà a centrocampo".