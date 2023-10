Capello: "Il Milan è tornato quello delle prime giornate dopo la batosta presa nel derby"

Fabio Capello, al termine della lectio magistralis tenuta a San Siro per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-24 dell'Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici (Limec), ha parlato così del prossimo Milan-Juventus: "È troppo presto perché bisogna vedere in quali condizioni torneranno i nazionali di entrambe le squadre. È un elemento fondamentale alla ripresa dopo queste pause. Posso solo dire che il Milan è tornato quello delle prime giornate dopo la batosta presa nel derby" le parole dell'ex tecnico rossonero riporta stamattina da Tuttosport.