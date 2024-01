Capello: "Milan, ora serve trovare continuità. La stagione dei rossoneri sarà positiva se..."

Per provare a tornare in lotta per lo scudetto, il Milan deve necessariamente trovare continuità nelle prestazioni e soprattutto nei risultati. Ne è convinto anche Fabio Capello, ex tecnico rossonero, che ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "I due successi di fila tra campionato e Coppa Italia sono positivi, ma già nella prossima partita a Empoli servirà la riconferma. La continuità è decisiva per avere sempre più convinzione".

La stagione del Milan sarà positiva se...?

"Qualsiasi trofeo venga aggiunto in bacheca avrà un grande valore, specie se si tratterà di una coppa europea. In campionato giusto provare a inseguire chi sta davanti ma attenzione anche alle altre candidate alla zona Champions, sono tante e agguerrite".