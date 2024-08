Capello: "Morata ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha rilasciato queste parole su Alvaro Morata, nuovo rinforzo offensivo del Milan che andrà a sostituire Olivier Giroud: "Ha forza ed esperienza. Saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importantissimo in tutti i momenti della gara".

In merito al nuovo Milan di Fonseca, Capello ha invece dichiarato: "Il Milan è la formazione che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo: troppo spesso l’anno scorso quando i rossoneri perdevano palla, gli avversari arrivavano in porta. È successo anche qualche sera fa con il Monza nel Trofeo Berlusconi. Hanno preso Fofana proprio per questo".