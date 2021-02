Capello: "Non avrei mandato Ibra a Sanremo, vieni pagato dal club e devi avere rispetto"

Presente nello studio di 'Sky', Fabio Capello ha duramente contestato la decisione di Zlatan Ibrahimovic di andare a Sanremo e del Milan di dare il via libera: "Io non l'avrei mandato in un momento così delicato. Vieni pagato dalla società e devi avere rispetto per la società e i tifosi. La società gliel'avrebbe dovuto vietare, pur con tutto il rispetto. Non puoi fare il pendolare Sanremo-Milanello, lui ha voluto andare ma se sei uno che trasmette serietà e voglia di vincere e poi accetti questa cosa vai in contraddizione", ha detto.