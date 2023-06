Capello: "Per Berlusconi tornai al Milan da Madrid. A lui devo tutto"

MilanNews.it

Per ricordare Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan scomparso ieri, Il Messaggero ha intervistato Fabio Capello, ex tecnico rossonero, il quale ha dichiarato: “A lui devo tutta la mia vita da allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi stupì ma mi rese orgoglioso. Avevo iniziato con le giovanili poi divenni il vice di Liedholm. Alla fine della stagione 86-87 il Barone stava per essere esonerato e mi venne chiesto se me la sentivo di prendere la prima squadra.

Dissi di sì ma quando parlai con Berlusconi chiesi che Nils potesse restare vicino a me almeno sino al termine di quel campionato. Poi tornai alla Mediolanum e mi richiamò quando non me lo aspettavo più. Quando sei al Real capisci di trovarti nel club più forte del mondo. Eppure, quando arrivò la telefonata, non ci pensai un attimo. Dopo aver vinto la Liga, a malincuore andai dal presidente Sainz e gli dissi 'Mi deve lasciare andare, a quell'uomo devo tutto'".