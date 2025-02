Capello: "Ricordo di più i trofei persi. Mi rivedo in Klopp e Gasperini"

"Se mi capita di parlare a voce alta mentre guardo una partita sul divano per dare consigli ai colleghi? Eccome, e mica pochi. Vivo la partita, non sto zitto un secondo". Questo e molto altro è Fabio Capello, ex allenatore di calcio che tra Milan, Juventus e Real Madrid ha riposto in bacheca una Champions League, cinque scudetti, due campionati spagnoli, una Supercoppa Uefa e 4 Supercoppe Italiane.

Nel corso dell'intervista concessa a La Stampa, in edicola oggi, l'attuale opinionista televisivo ha stupito nel rispondere alla domanda su dove si trovino tutti i trofei vinti nella sua carriera da tecnico: "Stanno in un baule. Dev'essere la storia e devono essere gli altri a ricordare". Sì, perché Capello insegna che non serve adagiarsi sui propri trionfi: "Penso invece alle cavolate che ho fatto e che vorrei cambiare. […] I successi passano, io preferisco guardare al giorno dopo. […] Mai fatto i conti, mi ricordo più quelli che ho perso", racconta con tanto di risata.

Pensando agli allenatori di oggi, invece, ci sono due profili nel quale Capello si rivede da allenatore: "Tra gli stranieri dico Klopp. Da noi per la gestione di sicuro Gasperini e anche come idee. Sono d'accordo con quasi tutte le decisioni che prende".