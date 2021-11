Capello: "Sorpreso dal Milan. Napoli forte e da scudetto"

Fabio Capello a Il Mattino: "Sorpreso dal Milan. Napoli da Scudetto, era già forte con Gattuso". L'ex tecnico ha parlato della corsa Scudetto che ora vede Milan e Napoli avanti sulla concorrenza. Don Fabio si è detto più sorpreso dai rossoneri che dagli azzurri: "Io in estate ero stato chiaro: se De Laurentiis non vende Koulibaly o qualcuno dei suoi big è una delle grandi favorite per lo scudetto. Ora facile a dirsi vedendo come si muovono gli azzurri in campo, vedendo la continuità dei loro risultati e la personalità con cui giocano, ma la squadra era forte, lo era anche con Gattuso. Per il Milan, invece, perdere Donnarumma e Calhanoglu poteva essere un brutto colpo psicologico da superare. E invece la dirigenza si è mossa bene e ha trovato dei validi sostituti".