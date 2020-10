Capello su Daniel Maldini: "Avere alle spalle l’esperienza di Paolo lo aiuterà"

Nell'intevista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore milanista, ha parlato anche della dinastia Maldini al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono partiti dal cuore della difesa con Cesare e sono arrivati in attacco con Daniel. E’ un ragazzo di qualità. Avere alle spalle l’esperienza di Paolo lo aiuterà. I Maldini non tradiscono mai".