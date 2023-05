Capello su Leao: "Con Leao in campo Milan più pericoloso"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così di Rafael Leao a margine dell'evento organizzato per il "Premio Bulgarelli": "Se uno guarda le partite, i pericoli vengono da lui in una percentuale del 60-70%. Se non c'è il Milan crea meno pericoli. Come sempre si vince di squadra, ma quelli bravi fanno la differenza e qualcuno a volte se ne dimentica" riporta tuttomercatoweb.com.