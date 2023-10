Capello sul Milan: "Ecco perchè durante il periodo Covid i giovani rossoneri sono cresciuti esponenzialmente"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 10:18 Gli ex

L'edizione odierna di Tuttosport riporta stamattina le parole pronunciate dall'ex tecnico rossonero dopo la lectio magistralis tenuta a San Siro per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-24 dell'Istituto a ordinamento universitario per mediatori linguistici. Questo il suo pensiero sulla crescita del Milan nelle ultime stagioni: "I giocatori giovani della formazione rossonera durante il Covid sono cresciuti esponenzialmente perché, quando c’erano le porte chiuse o semi-chiuse, potevano giocare partite ufficiali in un clima da allenamento.

Con l’assenza di tifo i calciatori potevano sentire perfettamente le indicazioni di Pioli anche dall’altra parte del campo, qualcosa di impossibile in circostanze normali con il frastuono impressionante di San Siro" riporta Tuttosport.