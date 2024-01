Capello sul Milan: "Per lo scudetto non è finita. I campionati si decidono in primavera..."

vedi letture

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha spiegato che il Milan deve credere nella rimonta scudetto, anche se non sarà semplice: "Diciamo la verità, i punti da Inter e Juve sono tanti. I campionati però si decidono in primavera e non è la solita frase fatta… Il Milan deve essere continuo e sperare che le altre non lo siano. Sia Inter che Juve sono attrezzate per il titolo.

L’Inter potrebbe perdere un po’ della grinta e della determinazione dimostrate fino a oggi per tutti gli elogi che gli facciamo, io per primo. In una situazione del genere capita di addormentarsi un po’. Più difficile che succeda alla Juve, Allegri è sempre sul pezzo: pensavo però che il mercato potesse sostenerlo con qualche investimento di sostanza, invece pescano nel bacino interno".