Carmignani: "Contro il Parma ho visto un Milan pratico e grintoso. Rigore? C'era"

Ai microfoni di sportparma.com, l'ex Milan e Parma Gedeone Carmignani ha commentato così la gara di domenica a San Siro: "Non è stato un brutto Parma, perché per lunghi tratti ha imbrigliato il gioco del Milan. Forse il Parma non è stato troppo convinto, dopo il pari rossonero ha lasciato troppi spazi. Serviva più attenzione difensiva, poi è venuta meno nel contropiede, dove sicuramente ha influito la giornata opaca di Gervinho e Biabiany. Non si è riusciti ad amministrare un vantaggio quando tutto sembrava a favore del Parma; tra l’altro il Milan ha avuto pochi giorni per recuperare e fisicamente aveva qualcosa in meno rispetto ai crociati. E’ mancata la determinazione e la ferocia per mantenere il vantaggio. Bisogna anche dire che ho visto un Milan pratico e grintoso. Gattuso è a corto di difensori, ma è riuscito nell’esperimento di Abate centrale. E’ stato bravo anche tatticamente perché ha saputo ridisegnare la squadra con Borini e ha cambiato sistema di gioco. Il Parma ha avuto le sue occasioni, anche grosse. E’ vero che il Milan ha studiato bene il gioco del Parma, ma la partita è stata in bilico fino alla fine. Il rigore del 2-1? Il rigore c’era, la Var ha sbagliato a Roma, errore clamoroso. Il calcio si fa male da solo: la Roma doveva avere il diritto di chiedere l’intervento della Var. Certo, il fallo di Bastoni non era volontario. E’ stato un gesto istintivo, non pensava che Cutrone non sarebbe arrivato sulla palla. Episodio sfortunato. Comunque, il braccio non era molto staccato dal corpo, ma su questo argomento si discute da anni ad ogni livello…”.