Cassano attacca Allegri: "Se mi prendi per il culo, mi fai schifo e dici pure cagate. La Juve è tornata? Fa schifo"

Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso alla BoboTV su Allegri: "Ma avete sentito cosa ha detto? Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l’obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. Juve e Inter sono le più forti del campionato in assoluto. A me le persone bugiarde non piacciono. Se mi prendi per il c..., mi fai schifo e dici pure cagate. La Juve è tornata a fare cosa? Fa schifo. Vince le partite, ma può anche vincere il campionato così, me ne sbatto i c… La Juve con la Cremonese meritava di perdere. Allegri col c... e gli amici riesce ad allenare. Lui di calcio non parla mai nelle interviste, non parla di movimenti, niente di niente, mi fa diventare matto questa cosa. Guadagna 10 milioni e allena da anni, Gasperini ne guadagna 3 e gioca un calcio di gran lunga meglio del suo e non ha campioni all'Atalanta”.