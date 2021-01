Cassano: "Il Milan è squadra, prestazione collettiva contro la Juventus"

In diretta Twitch sulla BoboTv di Christian Vieri, Antonio Cassano ha dato il suo personale parere sulla vittoria della Juventus nel big match contro il Milan: "La Juve resta la squadra da battere in assoluto. Il Milan però è squadra e, nonostante tutte le difficoltà, ha fatto una prestazione collettiva. Pioli aveva fatto l'analisi perfetta, fino all'1-1 c'è stata partita ma poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe".

Il talento barese ha poi sottolineato la differenza di risorse sulle panchine delle due squadre: "Anche la Juve aveva assenza importanti a San Siro, ma ha comunque 25 giocatori che sono bravi e tutti di altissimo livello. Non a caso, ha vinto la partita coi rossoneri mettendo Kulusevski e McKennie pur avendo Ronaldo in giornata no. Dybala e Chiesa erano ingiocabili, hanno asfaltato Theo Hernandez. Il Milan invece ha inserito il figlio di Maldini e Colombo, così fai fatica".