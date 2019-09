Cassano: "Milan, servono 4-5 giocatori di livello assoluto. Con questa rosa farà sempre fatica"

Nel corso di ‘Tiki Taka’, in onda su Italia 1, è intervenuto l’ex calciatore Antonio Cassano: “L’occasione clamorosa per il Milan è stata quella di Suso che doveva allargare per Leao. Secondo me c’è stata troppa differenza con l’Inter proprio a livello di personalità. Per me l’Inter non gioca bene, ma con Conte ha grande personalità. Il Milan deve prendere 4-5 giocatori di livello assoluto, con questa rosa farà sempre fatica”.