Cassano sull'euroderby: "Non c'è mai stata partita, Inter troppo superiore. Il Milan senza Leao..."

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha commentato così Milan-Inter 0-2: "Non c'è mai stata partita. L'Inter è più forte, ma non pensavo così superiore. E' stata superiore in tutto, l'Inter ha stradominato. Il Milan ha provato a fare qualcosa, ma per me non aveva armi per fare qualcosa. Il Milan si basa tutto su Leao che però non c'era. Se al Milan togli Leao che è l'unico che fa qualcosa di diverso, i rossoneri sono troppo lineari.

Si sono viste le pecche del Milan in tutte le zone del campo. Tonali è l'unico che ha provato a combinare qualcosa, il resto poca roba. L'Inter ha meritato. Al ritorno può succedere di tutto, è vero, ma la vedo nera per il Milan, anche se dovesse rientrare Leao. L'Inter poteva fare più di due gol. C'è stato troppo abissimo tra Inter e Milan, i nerazzurri sono molto più forti dei rossoneri".