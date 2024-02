Chelsea, Pochettino chiude il caso Silva: "Thiago è venuto a parlarmi, tutto chiarito"

vedi letture

"È il momento di cambiare. Se aspetti ancora sarà troppo tardi", così nella giornata di ieri la moglie di Thiago Silva su X aveva lanciato un messaggio che tutti i tifosi del Chelsea, e non solo, avevano pensato fosse diretto al tecnico del club londinese Mauricio Pochettino.

Tanto che in conferenza stampa i giornalisti hanno chiesto all’allenatore argentino un commento sulla polemica: “Thiago oggi è venuto a parlare con me, non dirò di cosa abbiamo parlato, ma la cosa più importante è che ci siamo chiariti e lui è venuto a parlare da me. - spiega Pochettino – Con lui le cose vanno bene, si è sempre visto da quando sono qui”.

Caso chiuso dunque anche se tantissimi tifosi dei Blues invocano ancora a gran voce un cambio di guida tecnica per provare a risalire la classifica da una posizione anonima che fa storcere il naso anche alla proprietà che non ha lesinato investimenti da quando ha acquistato il club da Roman Abramovich. Un malumore manifestato anche durante la gara contro il Wolverhampton, persa per 4-2, dove si sono sentiti anche cori a favore del ritorno del magnate russo, costretto a vendere il club dopo le sanzioni del governo britannico per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.