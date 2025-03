Chi al posto di Conceiçao? Sacchi: "Punterei su un maestro: Sarri o a Conte. Mi piace anche Baroni e seguo con attenzione la crescita di Fabregas"

vedi letture

In merito al lavoro di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Sarebbe ingiusto attribuire tutte le responsabilità della situazione attuale al tecnico portoghese, che è arrivato poco dopo Natale. Così come sarebbe stato ingiusto dare tutte le colpe a Paulo Fonseca per i risultati arrivati nella prima parte di stagione. Gli errori, come sempre, vanno divisi, in parti più o meno uguali, tra i dirigenti, l’allenatore e i giocatori. Il suo futuro? Non penso che la società veda un futuro con lui, ma questa è la mia impressione. Io, da osservatore esterno e da innamorato del Milan, segnalo alcune cose: in estate i rossoneri volevano un allenatore, Lopetegui, bocciato dai tifosi. Hanno virato su Fonseca. Hanno acquistato cinque giocatori stranieri. Poi hanno mandato via Fonseca, hanno preso Conceiçao e hanno ingaggiato altri cinque calciatori. Il risultato è il medesimo: il Milan non è mai diventato una squadra.

Su chi punterei per la panchina del Milan della prossima stagione? Su un maestro: penso a Sarri o a Conte. Mi piace anche Baroni della Lazio, e seguo con attenzione e curiosità la crescita di Fabregas. L’importante è che venga un allenatore che dia un chiaro stile di gioco".