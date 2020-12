Collovati: "Ibra come Rivera nel '79, il Milan è da scudetto"

Al QS l'ex difensore rossonero, Fulvio Collovati, ha paragonato al Milan di oggi quello del decimo scudetto del 1979: "Ibra è come Rivera nel '79 e il Milan è da scudetto. Lo svedese ha fatto crescere tutti, pur non essendo più forti della Juve ci credono. Tra i rossoneri della prima stella i giovani eravamo io, Baresi, Maldera. Non eravamo uno squadrone, ma avevamo fiducia. E vincemmo. Ci eravamo abituati al predominio della Juventus inoltre, se l'Inter era nell'aria che potesse arrivare ad alti livelli, il Milan è stato una sorpresa. Il distacco dalla vetta dei bianconeri è inaspettato, credo abbia influenzato la sua indecifrabilità visto che non si sa quale sia il centrocampo titolare e anche in difesa mi pare più fragile degli altri anni".