Collovati: "Mi sarebbe piaciuto far parte del Milan di Berlusconi"

Intervistato da Tuttosport, l’ex rossonero Fulvio Collavati ha parlato della sua esperienza al Milan e della vittoria dello Scudetto della stella: "Quella squadra era forte ma non fortissima. In difesa c’era Baresi che aveva 18 anni, Maldera 25, io 21. Avevamo una difesa giovanissima. Avevamo grandi giocatori e un maestro in panchina che era Nils Liedholm, che carisma. Far parte dell’era berlusconiana, di quella squadra che ha vinto tutto, mi sarebbe piaciuto".

I tifosi milanisti non gli hanno mai personato il passaggio all’Inter: "I motivi li ho spiegati tante volte. C’era la Nazionale, rischiavo di perderla. C’era la mia voglia di restare a Milano, la città in cui sono cresciuto, dove c'era la mia famiglia. Sapevo a cosa andavo incontro, non con i tifosi dell’Inter ma con quelli del Milan. E così è stato... Il primo derby in nerazzurro? Salire quelle scale, entrare a San Siro con 80mila persone che ti urlano contro qualsiasi cosa non è stato semplice. Devo essere sincero che ero molto teso. I cori, gli striscioni non mi hanno fatto certamente piacere è fuori discussione, ma le cose che mi offendevano era le lettere di minacce che mi arrivavano a casa. La rete di Hateley? Il gol della vittoria e del sorpasso. Un gol che il tifoso rossonero l’ha portato a simbolo del riscatto. Ora la prendo con filosofia ma all’inizio mi dava parecchio fastidio".