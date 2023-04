Compleanno Kakà, gli auguri del Milan: "Impossibile quantificare cosa significhi per noi"

Oggi è il compleanno di Ricardo Kakà che, come sottolinea il Milan nel suo tweet di auguri, è "uno dei più grandi della nostra storia", e non solo verrebbe da aggiungere. Il fuoriclasse brasiliano compie 41 anni e i rossoneri, sempre nel loro messaggio di buon compleanno che non è tardato ad arrivare, hanno anche scritto: "E' impossibile quantificare cosa significhi per noi. Goditi la giornata Kakà!"

It's impossible to quantify what you mean to us. Enjoy your day, @KAKA ❤️



Auguri ad uno dei più grandi della nostra storia ❤️#SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/pNlzxfKdaS