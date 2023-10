Cori e applausi per Tonali da parte dei tifosi del Newcastle

Bel messaggio da parte dei tifosi inglesi verso Sandro Tonali: il Newscastle sta attualmente vincendo 2-0 in casa contro il Cristal Palace e l'ex rossonero è ancora in panchina. Una vola alzatosi per il riscaldamento, dalle tribune si sono consumati cori e applausi più uno speciale striscione dalla scritta: "Forza Tonali". Importante manifestazione d'affetto da parte dei nuovi supporters del centrocampista classe 00'.