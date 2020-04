Coronavirus: De Sciglio, faccio di tutto per passare giornate

(ANSA) - TORINO, 09 APR - "Mi sto inventando di tutto, altrimenti le giornate non passerebbero più". Anche per Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, passare le giornate chiuso in casa per il coronavirus non è facile. "Ho sistemato un po' la casa, ho giocato alla PlayStation e ho seguito il programma di allenamento - racconta il giocatore, ai microfoni di Sky Sport -: in un modo o nell'altro, riesco a far passare il tempo. Alla fine devo ammettere che sto vivendo questo periodo in modo positivo". (ANSA).