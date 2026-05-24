Corsa Champions: Capello analizza il momento di Milan, Roma, Como e Juventus

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L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha analizzato il momento di Milan, Roma, Como e Juventus che stasera si giocheranno gli ultimi due posti in Champions

In merito alla corsa Champions, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "La Roma sta molto bene, ha fatto delle cose importanti ultimamente, ha mostrato continuità di gioco e di prestazione a livello di squadra. Ha recuperato anche tutti i giocatori, per esempio Dybala: questo significa che Gasperini deve solo indovinare le scelte. Mentre nel Milan il rientro di Modric può dare un po’ di serenità alla squadra, ma non bisogna pensare che se lui gioca allora significa che tutto è già risolto: devono dare tutti di più, come hanno fatto in certi momenti nelle ultime partite. Però già dal primo minuto...

Il Como deve continuare a vincere, senza Paz: resta una bella squadra, ma manca la sua genialità. È l’uomo che ha sempre fatto la differenza sia con i gol che è riuscito a segnare che con i suoi passaggi illuminanti. Nella Juve, dopo la sconfitta, tutti devono ritrovarsi; e qui non dobbiamo fare il nome di un calciatore solo, non è sufficiente. È la squadra che deve ritrovarsi: dimenticare l’ultima sconfitta, vincere e sperare che i risultati a fine partita siano favorevoli”.