CorSport - Bologna-Ibra avanti a fari spenti. Lo svedese chiede 8 milioni per 18 mesi

"Ibra-Bologna, Saputo dice sì", titola stamattina il Corriere dello Sport al suo interno. Nel pezzo viene spiegato come l'idea di qualche settimana fa sia diventata oramai vera e propria trattativa, con l'arrivo di Saputo a Casteldebole che potrebbe alimentare l'operazione. I motivi che spingono il Bologna a credere al colpo sono molteplici: il nome di Ibra stuzzica il presidente Saputo, che in passato aveva portato Drogba a Montreal. Il presidente inoltre vorrebbe regalare il colpo a Sinisa Mihajlovic dopo la salvezza dello scorso anno. Quindi la dirigenza: anche Fenucci e Sabatini sono convinti della bonta di un'operazione che oltre a portare qualità in attacco permetterebbe di crescere dal punto di vista del marketing e del merchandising. Inoltre, una parte dell'ingaggio dello svedese potrebbe essere pagata da uno sponsor.

Le crifre - Sabatini e Raiola sono in contatto e per il quotidiano la richiesta dell'agente dello svedese è stata di 8 milioni di euro per un anno e mezzo. Una cifra calta per il Bologna, ma su cui la società sta lavorando e che sta cercando di abbassare per regalare il colpaccio da 90 a Sinisa Mihajlovic.