CorSport - El Shaarawy in estate potrebbe tornare in Serie A

Nostalgia di Europa per Stephan El Shaarawy. Dopo il trasferimento record in Cina della scorsa estate l'ex esterno della Roma pensa già a tornare nel Vecchio Continente anche per non perdere la Nazionale, nonostante Mancini lo abbia convocato nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Faraone non potrà lasciare l'Asia a gennaio, visto che il contratto firmato gli impedisce di "evadere" per la prima stagione, ma in estate potrebbe farci un pensiero, con la Juventus che potrebbe essere interessata.