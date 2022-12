CorSport: "Il Brasile chiama Ancelotti: Carletto apre, ma solo dal 2024"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

"Il Brasile chiama Ancelotti: Carletto apre, ma solo dal 2024", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ha vinto tutto Carletto Ancelotti. Anzi no: gli manca solo un trofeo, il Mondiale. Ma l'occasione per riempire questa casella ancora vuota potrebbe arrivare molto presto e con la nazionale più vincente di sempre che però una Coppa del Mondo non la alza da ben vent'anni: il Brasile. Ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti e Ancelotti avrebbe aperto ad una trattativa, ma non prima del 2024, anno di scadenza del suo contratto con il Real Madrid.