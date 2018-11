CorSport - Milan, Pato è in corsa per tornare. Gli infortuni sono un lontano ricordo

Alexandre Pato è in corsa per tornare al Milan già a gennaio. Lo scrive il 'Corriere dello Sport', che spiega come a causa di una questione anagrafica il ritorno del papero è molto più probabile di quello di Zlatan Ibrahimovic. Il brasiliano, ormai integro fisicamente da diversi anni, è pronto a tagliarsi sensibilmente l'ingaggio da 9 milioni che ora gli garantisce il Tianjin, ma, qualora fosse il prescelto, dovrà esporsi in prima persona per ottenere una sforbiciata alla clausola inserita nel suo contratto, che ammonta a 25 milioni di euro.