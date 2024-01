CorSport: "Roma: Ricky Massara, senza Maldini, in corsa per il dopo Pinto"

vedi letture

"Roma: Ricky Massara, senza Maldini, in corsa per il dopo Pinto" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Tiago Pinto lascerà il club a febbraio, i giallorossi a caccia di un nuovo direttore sportivo. Se potesse decidere Souloukou, l’erede sarebbe probabilmente François Modesto che ora è al Monza.

A Trigoria circola anche il nome di Ricky Massara, già ex giallorosso, mentre non trova fondamento la voce legata alla ricomposizione del binomio con Paolo Maldini, che in Italia non accetterebbe alcuna offerta che non abbia i colori rossoneri. Resta in piedi l'ipotesi straniera. Massara non è più al Milan dallo scorso 7 giugno quando è stato sollevato dal suo incarico di direttore sportivo.