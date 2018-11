Costacurta: "Il Milan ha vinto le ultime tre partite, ma non mi ha convinto. Bakayoko è in crescita"

Alessandro Costacurta, ex difensore milanista, ha commentato così a Sky la vittoria del Milan contro l'Udinese: "La squadra mi è piaciuta. Non sono innamorato di Bajayoko, ma lo vedo in crescita. Nelle altre partite il Milan ha subito gol soprattutto per errori individuali. Il Milan ha vinto le ultime tre partite ma non mi ha convinto. Il gioco non è migliorato dopo il derby. Al Milan è andata bene, ma se l'è meritata".