Costacurta: "Il Milan non mi sorprende più, giù il cappello per questo straordinario avvio di campionato"

In merito al rendimento del Milan di Pioli, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha dichiarato a Tuttosport: "La squadra di Pioli non mi sorprende: giù il cappello per questo straordinario avvio di campionato. Negli occhi, però, ho anche le deludenti trasferte di Champions. Questo Milan può bastare in Italia, ma non in Europa. Almeno per ora".