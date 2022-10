MilanNews.it

Intervenuto a Sky dopo la sconfitta del Milan contro il Chelsea, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha dichiarato in merito al rigore concesso agli inglesi dall'arbitro tedesco Siebert: "Non è rigore, però va anche detto che c'è stata un'ingenuità di Tomori. Poi non è mai rigore questo.